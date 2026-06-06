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¡Pintan de colores el Centro! Colectivo Yaxcheel arranca el mes del orgullo LGBT+ en José María Morelos

El colectivo Yaxcheel pintó un paso peatonal frente al palacio de José María Morelos y alista su quinto desfile del orgullo LGBT+ para concientizar sobre la diversidad sexual.

Por Lusio Kauil

6 de jun de 2026

1 min

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Pintaron un paso peatonal frente al Palacio Municipal.
Pintaron un paso peatonal frente al Palacio Municipal. / Lusio Kauil

Como parte de las actividades de la celebración del mes del orgullo LGBT+, el colectivo Yaxcheel llevó a cabo esta mañana el pintado de un paso peatonal ubicado enfrente del palacio municipal.

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Poco después de las 10 de la mañana, los integrantes del colectivo iniciaron con las actividades, entre ellas el pintado del paso peatonal con los colores que simbolizan a la comunidad LGBTQ+.

El colectivo dio a conocer que la tarde de hoy, a las 5, se llevará a cabo el quinto desfile sobre la avenida principal con los integrantes de la comunidad, así como en la noche se realizará el encendido de luces en el palacio municipal.

Cabe señalar que el colectivo Yaxcheel surgió en el año 2022 y desde entonces ha estado llevando a cabo actividades para concientizar a la población sobre la diversidad sexual.

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JGH

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