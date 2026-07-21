Extranjero muere dentro de un presunto centro de rehabilitación en Playa del Carmen

Un hombre ciudadano de origen egipcio falleció este martes al interior de un presunto centro de rehabilitación ubicado en una vivienda de la colonia “El Pedregal”, sobre la calle 36 entre las avenidas 60 y 65 en Playa del Carmen.

Los primeros reportes se dieron a conocer que los encargados del inmueble notificaron a los familiares sobre el deceso. Sin embargo, las circunstancias de la muerte han generado dudas, por su parte las autoridades mi ministeriales han iniciado las investigaciones correspondientes.

Noticia Destacada Riña en Playa Norte deja dos lesionados y dos detenidos

De acuerdo a las autoridades, los familiares señalaron que la víctima había sido ingresada en ese lugar para recibir tratamiento de rehabilitación, y que ahora han solicitado que se determine si presentaba golpes u otras lesiones, ya que el inmueble no figura como un centro especializado para la rehabilitación, sino como una vivienda particular.

En la escena llegaron peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía de Quintana Roo para realizar las diligencias y poder dar paso a las líneas de investigación para esclarecer la causa del fallecimiento y confirmar si existió o no alguna irregularidad en el lugar,