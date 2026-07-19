Playas de Cancún podrían recibir hasta 70% más vacacionistas

Protección Civil del municipio Benito Juárez prevé un aumento de entre 50% y 70% en la afluencia de visitantes a las playas públicas, por lo que activará un operativo especial de seguridad coordinado para reforzar la protección en las zonas de mayor concurrencia durante el inicio formal del periodo vacacional de verano.

El director general de la dependencia, Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, informó que la llegada de personas se incrementará considerablemente durante los fines de semana.

Señaló que algunos bañistas hacen caso omiso de las banderas rojas colocadas en los balnearios, como ocurrió ayer en Playa Delfines, donde guardavidas rescataron a dos personas que fueron arrastradas por una corriente de retorno, luego de ingresar al mar sin respetar las restricciones ni las indicaciones del personal de vigilancia.

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Una de las víctimas recibió atención prehospitalaria por parte de los guardavidas, posteriormente evaluada y trasladada por paramédicos de Protección Civil para recibir atención especializada a fin de evitar complicaciones de salud.

Riveroll Ribbon explicó que, mientras una jornada habitual registra entre 12 mil y 13 mil visitantes, la temporada alta elevará la cifra hasta un rango de 22 mil a 23 mil bañistas por día, principalmente por la presencia de habitantes locales que aprovechan sus días de descanso para acudir a las playas públicas.

Se considera que Marlín, Delfines, Gaviota Azul son de las preferidas por vacacionistas. / Rodolfo Flores

Aseguró que para atender esta demanda, se implementará un trabajo coordinado entre el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Tránsito municipal y la Policía Turística, además de fortalecer la vigilancia durante el evento Fut Fest en el Malecón Tajamar, que concluirá este domingo.

Las autoridades indicaron que los sitios con mayor concentración de visitantes serán las playas Marlín, Delfines, Gaviota Azul (Forum) y, especialmente durante los fines de semana, Playa El Niño, debido a la preferencia del turismo local ante la facilidad que representa llegar a la zona.

En estos puntos estratégicos se mantendrá la presencia permanente de guardavidas. Por ello, Riveroll Ribbon exhortó a la población a extremar precauciones ante las elevadas temperaturas, mantener una hidratación adecuada, utilizar protector solar fuera de los horarios de mayor radiación, consumir vitamina C y asumir responsabilidad ambiental mediante el retiro de los residuos generados para conservar limpias las playas del Caribe Mexicano.

Asimismo, dieron a conocer que se implementó el operativo de verano, cuyo objetivo es preservar el orden y reducir riesgos en la zona hotelera y el área fundacional:

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Refuerzan vigilancia

Durante los fines de semana se duplicará el personal operativo debido a la previsión de más de 22 mil asistentes diarios en los principales arenales de la ciudad.

Ayer, fue notorio que las playas de Cancún registraron una menor presencia de sargazo, lo que permitió que los visitantes disfrutaran de la arena y el mar.