Muere hombre en la vía pública en circunstancias sin aclarar en la Supermanzana 75 de Cancún

Una muerte se registró en plena vía pública en la Supermanzana 75, cuando los vecinos descubrieron que una persona en aparente situación de indigencia se encontraba inmóvil en el área de la banqueta. Paramédicos confirmaron posteriormente que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones indicaron que el deceso podría estar relacionado con el excesivo consumo de bebidas embriagantes o hasta con un posible golpe de calor, debido a que el ahora occiso permaneció prácticamente inconsciente sobre la banqueta bajo los fuertes rayos del sol durante varias horas.

El deceso fue reportado alrededor de las 17:00 horas de este martes en la calle 46, en la esquina con la calle 13, a unos metros de la avenida Diagonal Tulum, conocida como La Cuchilla, cerca de una clínica del Seguro Social.

Los vecinos notaron que el hombre en aparente condición de calle llevaba varias horas acostado en la banqueta, bajo los rayos del sol y posteriormente notaron que dejó de moverse, con lo que pidieron auxilio al número de emergencias 911.

Paramédicos de una ambulancia particular revisaron a la persona del sexo masculino, de aproximadamente 50 años, quien se encontraba en posible estado de inconsciencia, pero determinaron que ya no presentaba signos vitales.

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Algunos habitantes señalaron que lo vieron dormido en el lugar y que posiblemente sufrió un golpe de calor, en una situación que está siendo verificada.

El cuerpo sin vida fue cubierto con una sábana quirúrgica por los paramédicos, mientras elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizaron el acordonamiento de esta parte de la calle, para el inicio de las investigaciones.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para verificar las circunstancias del deceso y realizar el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas de la muerte.

Los agentes de la Policía de Investigación no han determinado si el ahora occiso sufrió alguna posible agresión que lo mantuvo inconsciente en la banqueta, por lo cual están entrevistando a los vecinos del lugar.