Hombre con padecimiento de hongo cándida se desvanece en José María Morelos; presumen golpe de calor

Fue ingresado al hospital de esta ciudad una persona que se desvaneció mientras caminaba sobre una calle de la colonia Madrazo.

Presuntamente, el hombre sufrió un golpe de calor, debido a que al momento en que se desvaneció las temperaturas eran elevadas y el sol se encontraba muy intenso en la ciudad.

*Se supo que el individuo, identificado como Roberto Fermín Abán Dzul, es vecino de la comunidad de Pozo Pirata y se encontraba en esta ciudad visitando a familiares.*

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Al parecer, se trata de la misma persona que hace unos días dio a conocer su situación de salud, señalando que padece una infección por hongo cándida en gran parte de su cuerpo y que, debido a esta condición, su esposa e hijos se alejaron de él

En esa ocasión relató que acudía a la ciudad con la esperanza de recibir apoyo de la ciudadanía para comprar sus medicamentos y disminuir la picazón provocada por las manchas de hongos que presenta desde los pies hasta la cabeza.

También mencionó que los médicos que lo han atendido le recomendaron evitar la exposición prolongada al sol para impedir que su enfermedad se complique.