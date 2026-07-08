Policías turísticos de seis municipios de Quintana Roo incorporarán pistolas Taser 7

Elementos de la Policía Turística de seis municipios empezarán a utilizar pistolas de descargas eléctricas Taser 7, tras la adquisición de los primeros 16 equipos y la capacitación de instructores que replicarán el uso correcto de esta herramienta de fuerza no letal para inmovilizar a personas agresivas.

La primera etapa para su implementación inició la semana pasada, cuando especialistas de la empresa proveedora impartieron un curso de formación a 12 agentes que fungirán como capacitadores en sus respectivas corporaciones.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo adquirió los primeros 16 dispositivos y los distribuyó de la siguiente manera: cuatro para la Policía Municipal de Benito Juárez, cuatro para Playa del Carmen, dos para Isla Mujeres, dos para Cozumel, dos para Puerto Morelos y dos para Tulum.

Autoridades estatales indicaron que el empleo de estas armas de electrochoque está permitido conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, siempre que el personal cuente con la certificación correspondiente.

Por ello, especialistas de la empresa Axon, procedentes de Estados Unidos, impartieron dos días de capacitación a los 12 participantes, quienes obtuvieron la certificación para desempeñarse como instructores en el manejo de este equipo no letal dentro de sus corporaciones.

Dieciséis dispositivos fueron entregados a corporaciones de centros vacacionales para atender intervenciones de riesgo.- / Gabriel Alcocer

A partir de esta semana, los integrantes de la Policía Turística de los principales destinos con mayor afluencia de visitantes extranjeros cuentan con autorización para emplear estos dispositivos cuando sea necesario controlar a personas agresivas o bajo los efectos del alcohol o narcóticos que se nieguen a acatar las indicaciones para preservar el orden.

La descarga eléctrica inmoviliza durante algunos segundos al agresor, lo que permitirá a los agentes colocar las esposas con mayor seguridad y reducir el riesgo de lesiones tanto para los oficiales como para terceros.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, reconoció que la estatura mínima de los policías es de 1.60 metros y, en ocasiones, deben enfrentar a personas de hasta 1.90 metros, con mayor complexión física y comportamiento violento, lo que dificultaba su sometimiento.

Con estos primeros 16 dispositivos arrancó la incorporación de esta herramienta en Quintana Roo, mientras las corporaciones municipales prevén adquirir más equipos para fortalecer sus capacidades operativas.