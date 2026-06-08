Alertan por gases tóxicos del sargazo; IPN refuerza monitoreo en Quintana Roo

La liberación de gases tóxicos como amoniaco y ácido sulfhídrico por la descomposición del sargazo en el Caribe Mexicano encendió las alertas científicas debido a sus efectos en la salud humana.

Ante este panorama, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) avanza en la instalación de estaciones de monitoreo para medir estas emanaciones químicas y reducir el impacto en la población, informó la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, especialista del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD).

Dicha infraestructura forma parte de una red diseñada para medir los compuestos que resultan de la descomposición del alga y, con ello, anticipar posibles riesgos sanitarios en la región.

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De acuerdo con Muñoz Sevilla, la prioridad es establecer un sistema de alerta temprana que detecte niveles peligrosos que afectan tanto al ser humano como a la fauna marina y terrestre.

La necesidad de este monitoreo surge tras documentar síntomas como mareos, dolores de cabeza y desvanecimientos en trabajadores costeros y residentes expuestos a la inhalación. Esta información permitirá a las autoridades tomar decisiones preventivas, tales como restringir el acceso a zonas de playa donde las concentraciones de gases puedan comprometer la salud de los bañistas.

La concentración de estas sustancias es nociva para humanos, así como fauna marina y terrestre / Rodolfo Flores

El riesgo es particularmente alto para grupos vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, así como mascotas. Al respecto, el problema ha escalado drásticamente, pues Muñoz Sevilla advierte que la exposición prolongada a estos gases pone en peligro constante a los “sargaceros”.

El IPN advirtió sobre los riesgos de utilizar el sargazo de manera industrial o como fertilizante sin un análisis previo. La investigadora Muñoz Sevilla señaló que es imperativo vigilar las concentraciones de arsénico, ya que, si estas superan las 40 partes por millón, el uso del alga en productos de consumo o agrícolas podría representar un peligro para la seguridad humana.

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Respecto a la tecnología, la investigadora confirmó que se concretó la instalación del cuarto sensor en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, para fortalecer el monitoreo del sargazo en las costas de la entidad. Con el más reciente de estos sensores se fortalece la red de estaciones en puntos críticos de arribo que se complementa en Cancún (Punta Nizuc), Akumal y Mahahual, lo cual representa un avance estratégico.

Esta zona costera es la que ha reportado un recale de más de 13 mil toneladas de la macroalga, por lo que se convocó al llamado “Reto sargazo”, tras los constantes reclamos del sector privado por la falta de limpieza en los arenales que ha mantenido cerrado por dos meses comercios ubicados frente al mar. Dichas acciones caminan en sintonía con la política ambiental y de prevención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Autoridades podrían tomar medidas preventivas y restringir accesos a la playa / Rodolfo Flores

El modelo de vigilancia utilizado por el IPN toma como referencia el sistema Madininair, empleado con éxito en la isla de Martinica para informar diariamente sobre la calidad del aire en las playas. Todo esto cobra relevancia ante las proyecciones alarmantes para este año, donde el escenario ambiental se presenta complejo. Aunque habitualmente el sargazo comienza a llegar en marzo, el arribo se adelantó a enero, lo que sugiere que se superará la cifra récord de 40 millones de toneladas registrada en el Atlántico.

Este comportamiento anómalo se atribuye a factores como el cambio climático, la mayor presencia de nutrientes en el mar y la consolidación del cinturón de sargazo en el océano Atlántico.