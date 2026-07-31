Golpes de calor en Quintana Roo: Registran un total de 28 casos y tres fallecimientos

En esta ciudad, seis personas han sido atendidas durante julio, por efectos de calor extremo tan sólo en una institución de asistencia, mientras que la Secretaría de Salud federal mantiene 28 los casos a causa de golpe de calor en Quintana Roo, así como tres decesos.

El director estatal de la institución pública, Amílcar Galaviz Aguilar urgió a la ciudadanía a extremar precauciones ante los riesgos del golpe de calor en Cancún y la zona norte del estado.

En tanto, trabajadores de la industria de la construcción dicen que tienen que realizar descansos en los horarios extremos a fin de refrescarse y colocarse en algún lugar de sombra.

Noticia Destacada Calor extremo en Quintana Roo: ¿Cómo evitar morir por un golpe de calor y cuáles son los síntomas?

El representante de la corporación de auxilio dijo que, aunque los pacientes atendidos en la delegación no presentaron cuadros de extrema gravedad, las condiciones meteorológicas actuales aumentan exponencialmente el peligro de sufrir deshidratación severa.

Detalló que mientras los termómetros marcan habitualmente entre 32 °C y 34 °C, la sensación térmica en el destino alcanza hasta los 40 °C. Este ambiente extremo afecta con mayor severidad a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y trabajadores con jornadas a la intemperie.

El informe epidemiológico más reciente de la Secretaría de Salud estatal, con corte al 22 de julio, revela que Quintana Roo suma 40 afectaciones graves asociadas a temperaturas extremas:

Golpe de calor: 25 casos.

Deshidratación: 8 casos.

Quemaduras solares: 7 casos.

Fallecimientos: 3 muertes por calor extremo

Síntomas de alerta para buscar atención médica

Las autoridades en salud indican que es fundamental identificar las señales de alarma de forma oportuna para evitar desenlaces fatales:

Golpe de calor y deshidratación: Dolor de cabeza intenso, náuseas, confusión mental, piel caliente y enrojecida, fiebre y llanto sin lágrimas en infantes.

Quemaduras solares: Enrojecimiento de la piel, inflamación, dolor al tacto, ampollas y aumento de temperatura local.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir de inmediato a un centro de salud o comunicarse a los números de emergencia.

Noticia Destacada Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo

La Secretaría de Salud informó que, a nivel nacional, el número de fallecimientos asociados al calor extremo aumentó a 52, mientras que los casos de afectaciones a la salud llegaron a mil 315 en lo que va de la temporada.

De acuerdo con el informe Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, los decesos se registraron en 17 entidades del país, entre marzo y el 22 de julio, sin que se haya actualizado esta semana.

Del total de muertes reportadas, 49 ocurrieron por golpe de calor y tres por deshidratación.