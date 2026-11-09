Cámara de seguridad capta asalto armado en la Supermanzana 45 de Cancún

Un asalto a mano armada contra cuatro personas que se encontraban afuera de un negocio de comida, en la Supermanzana 45 de Cancún, quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa cómo dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximan al lugar y uno de ellos desciende para amenazar a las víctimas con un arma de fuego y despojarlas de sus pertenencias.

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De acuerdo con la grabación, las víctimas se encontraban sentadas en una mesa colocada sobre la banqueta, aparentemente mientras comían, frente a un establecimiento dedicado a la venta de cochinita.

En ese momento, los presuntos responsables llegan a bordo de una motocicleta y uno de ellos desciende para cometer el atraco.

Con un arma en la mano, el sujeto comienza a quitarles sus pertenencias a las personas que estaban en el sitio. Ante la amenaza, una de las víctimas incluso levanta los brazos, mientras el individuo continúa con el robo.

Una vez cometido el asalto, el presunto responsable regresa a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice, y ambos se retiran del lugar con rumbo desconocido.

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Hasta el momento no se ha precisado qué objetos fueron robados ni el monto de lo sustraído.

La grabación comenzó a difundirse con la intención de identificar a los presuntos responsables y alertar a la ciudadanía sobre lo ocurrido.