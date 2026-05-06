Puente Nichupté ya opera en Cancún: Conoce todo sobre el carril reversible y sus horarios

Hoy, el nuevo Puente Vehicular Nichupté abrió oficialmente a la circulación en Cancún, tras su inauguración hoy miércoles 6 de mayo en las primeras horas de la mañana, en el cual automovilistas e incluso ciclistas hicieron su uso por primera vez de manera oficial.

El carril reversible es un sistema de circulación vial en el que uno de los carriles cambia de sentido dependiendo de la hora del día, con el objetivo de destinar más capacidad a la dirección que tenga mayor demanda de flujo vehicular. Esto permite aprovechar mejor la infraestructura y reducir los tiempos de traslado en horas pico.

En el caso específico del Puente Nichupté, este carril responde al patrón habitual de tráfico: por la mañana, cuando muchas personas se dirigen hacia la Zona Hotelera por trabajo o actividades turísticas; y por la tarde-noche, cuando el flujo se invierte para regresar hacia el centro de Cancún.

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Horarios y funcionamiento del carril reversible

Durante esta primera etapa de operación, el puente funcionará con un esquema de carriles ajustado a las necesidades de movilidad diarias:

De 4:30 a.m. a 4:00 p.m. Se habilitarán dos carriles con dirección hacia la Zona Hotelera , incluyendo el carril reversible.

Se habilitarán , incluyendo el carril reversible. De 4:30 p.m. a 12:00 a.m. (medianoche) El esquema cambiará para habilitar dos carriles en sentido hacia el centro de Cancún.

Durante el intervalo de transición entre los turnos (aproximadamente de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.), personal de apoyo vial estará presente para supervisar y realizar el cambio de sentido de manera segura.