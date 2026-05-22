Cancún perderá hasta 10% de asientos de avión por ajustes ante el Mundial de FIFA

Con el Mundial de Futbol de la FIFA como catalizador, las aerolíneas que operan en México están ajustando su capacidad hacia las tres sedes mundialistas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México (CDMX), en detrimento de la oferta de vuelos a Benito Juárez que ya registra una reducción de 10 por ciento para el verano, reconocieron por separado el subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo en el estado, Pablo Casas Gómez y el presidente de la Asociación de Hoteles de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña.

Esta redistribución traerá 727 mil asientos adicionales hacia las ciudades anfitrionas del Mundial, mientras que destinos como Cancún y Tulum perderán hasta 216 mil en junio y julio.

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Para el dirigente del organismo hotelero en la zona norte, la reducción en la frecuencia de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, ha encendido los focos rojos hacia la temporada de verano, preocupa que los altos costos y la caída de la conectividad frene el flujo esperado de visitantes hacia el Caribe Mexicano.

El dirigente confirmó que el sector turístico de Quintana Roo enfrenta un reto operativo ante la llegada de los eventos vinculados al torneo de fútbol, sobre todo por el incremento del costo de vuelos.

Pese a la situación, dijeron que las reservaciones en Quintana Roo son 6% superiores a las del año pasado / Liza Vera

La pérdida de oferta de 10% de asientos, además ha generado encarecimiento de los precios en los boletos de avión, por lo que la temporada de verano se podría ver comprometida con una ocupación máxima del 80 por ciento en las más de 60 mil habitaciones en los tres destinos que representa y con la repercusión en el resto del Caribe Mexicano, que en total suman 140 mil 592 llaves, en mil 479 hoteles.

De acuerdo al reporte diario de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), actualmente, las operaciones aéreas han caído por debajo de las 400 diarias. Esta contracción limita la llegada de turistas y pone a prueba la resiliencia del destino.

Ante esto, puntualizó que la falta de asientos disponibles es el obstáculo más crítico para cumplir con las metas de ocupación del verano, lo cual impacta negativamente en la competitividad frente a otros destinos internacionales que buscan el mismo mercado.

En cuanto a reservas para el verano, afirmó “Honestamente sí tenemos como 5 o 6% en libros, más que el año pasado, pero sigue siendo una incógnita si el fútbol realmente va a ser este boom que todos esperamos”.