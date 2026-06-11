Clima en Yucatán 12 de junio: Se prevé cielo nublado y lluvias fuertes este viernes

Durante este viernes 12 de junio se mantendrán las condiciones de cielo nublado con lluvias muy fuertes en Yucatán, informo el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que estas afectaciones corresponden al desarrollo de una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico sobre el suroeste del golfo de México, aunado al flujo de humedad proveniente desde el pacífico y del mar Caribe.

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Además de las lluvias, continuará el ambiente cálido durante el día y la noche, con vientos del este-sureste de 20 a 30 km/h, con rachas mayores a 45 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 25° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 22° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 25° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 27° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

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En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26° y 32° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 25 y 28° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.