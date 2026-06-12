Unicaribe obtiene bronce nacional con proyecto de biodiésel ecológico

Estudiantes de la Universidad del Caribe obtuvieron la medalla de bronce en la competencia nacional Infomatrix 2026 con un proyecto enfocado en la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina reutilizado, una iniciativa que busca aprovechar un residuo altamente contaminante para generar una alternativa energética sustentable.

El reconocimiento fue para Karl Sánchez Suárez e Isaac Gómez Sánchez, alumnos de Ingeniería Ambiental, quienes desarrollaron un proceso para transformar aceite vegetal usado en combustible apto para motores diésel.

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La propuesta destacó entre 217 proyectos presentados por instituciones de educación superior de 23 estados del país durante el certamen organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

Los jóvenes explicaron que la investigación nació de la preocupación por el impacto ambiental que genera la disposición inadecuada del aceite de cocina, el cual puede contaminar miles de litros de agua al ser vertido en drenajes o cuerpos acuáticos.

El trabajo fue asesorado por la investigadora Estefanía Paola Severo Martínez, quien acompañó al equipo en el desarrollo experimental, la validación de resultados y la preparación para la competencia.

El equipo científico anunció que continuará con campañas de recolección de aceite en mercados públicos / Especial

La académica señaló que uno de los objetivos fue demostrar que los conocimientos adquiridos en las aulas pueden convertirse en soluciones reales para problemáticas ambientales.

El procedimiento consiste en recolectar aceite usado, filtrarlo y purificarlo para después someterlo a un proceso químico denominado transesterificación. Tras la separación de compuestos se obtiene biodiésel con características que cumplen parámetros de viscosidad, densidad y poder calorífico.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el método alcanzó una eficiencia de conversión superior al 88 por ciento en condiciones optimizadas. Actualmente, el grupo trabaja en la evaluación de nuevos catalizadores para reducir costos y mejorar el rendimiento.

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Isaac Gómez indicó que una de las metas es demostrar la viabilidad de aplicar este esquema en negocios, hoteles, escuelas y otros establecimientos que generan grandes volúmenes de aceite vegetal usado.

La investigación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsables, así como acciones para combatir el cambio climático.

Tras obtener la presea nacional, los estudiantes continuarán con la caracterización fisicoquímica del biodiésel y preparan una campaña de recolección de aceite usado en mercados públicos para ampliar el alcance del proyecto y fortalecer su aplicación comunitaria.