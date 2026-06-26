Vecinos de Santa Cecilia bloquean la avenida López Portillo de Cancún; exigen pavimentación, seguridad y regularización

Un grupo de vecinos de la colonia Santa Cecilia bloqueó la circulación en ambos sentidos de la avenida José López Portillo para presionar a las autoridades y exigir atención a diversas solicitudes que, aseguran, han realizado desde hace varios meses sin obtener una respuesta concreta. Entre las principales demandas se encuentran la pavimentación de calles, alumbrado público, regularización de terrenos y mejoras en la seguridad de la zona.

El bloqueo comenzó alrededor de las 10:30 de la noche del jueves, cuando aproximadamente 100 habitantes se concentraron sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la entrada principal de la colonia Santa Cecilia, ubicada frente a la zona conocida como Plaza 21. Los manifestantes cerraron completamente la circulación en ambos sentidos de la vía, afectando tanto el tránsito en dirección Mérida-Cancún como la salida de la ciudad.

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Tras el inicio de la protesta, representantes del Ayuntamiento acudieron al lugar con el objetivo de establecer un diálogo con los habitantes y tratar de alcanzar un acuerdo que permitiera liberar la circulación vehicular y atender sus demandas. Sin embargo, las negociaciones no lograron avanzar durante la noche, por lo que el cierre permaneció activo hasta la mañana de este viernes.

Alrededor de las 10:00 de la mañana, los habitantes seguían apostados sobre la vía de rodamiento, impidiendo el paso de vehículos. Para ese momento ya se encontraba en el lugar Pablo Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento, acompañado por diversos directores municipales, quienes continuaban las mesas de diálogo en busca de una solución al conflicto.

De igual manera, elementos de la Policía Municipal y personal de la Dirección de Tránsito implementaron un operativo para desviar la circulación en distintos puntos, principalmente en el cruce de la avenida José López Portillo con Arco Vial y en la zona de la carretera Gas Auto. Mientras tanto, agentes con equipo táctico permanecían a cierta distancia, en espera de indicaciones y como parte del protocolo de seguridad desplegado en el sitio.

Para impedir el paso de vehículos, los manifestantes colocaron llantas, ramas, troncos y piedras sobre la avenida José López Portillo. En un primer intento por restablecer la circulación, autoridades retiraron algunos de estos objetos; sin embargo, los habitantes volvieron a ocupar la vialidad y reiteraron que no liberarían el paso hasta obtener un acuerdo formal y por escrito sobre las solicitudes planteadas.

Autoridades municipales dialogaron con los manifestantes mientras Tránsito implementó desvíos para disminuir las afectaciones / Leonado Chacón

Los vecinos señalaron que llevan más de dos años esperando atención a sus necesidades básicas y afirmaron que han presentado peticiones en diversas ocasiones para obtener mejoras en infraestructura urbana, particularmente en la pavimentación de calles, instalación de alumbrado público y reforzamiento de la seguridad.

Indicaron además que uno de los problemas que más afecta a la colonia es la generación constante de grandes columnas de polvo derivadas del mal estado de las vialidades, situación que, aseguraron, ya ha provocado afectaciones a la salud de varias personas que habitan en la zona. Los inconformes señalaron que, hasta ahora, únicamente han recibido promesas sin que exista una solución concreta a sus peticiones.

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Por su parte, personal del Ayuntamiento explicó directamente a los habitantes que actualmente no es posible realizar trabajos de pavimentación en la colonia debido a que la zona aún no se encuentra municipalizada. De acuerdo con la explicación proporcionada, destinar recursos públicos para esas obras podría representar una irregularidad administrativa e incluso derivar en responsabilidades legales por el uso de recursos en áreas que aún no cumplen con los procesos correspondientes.

No obstante, las autoridades municipales señalaron que se comprometieron a gestionar maquinaria y pipas de agua para realizar trabajos de nivelación en el acceso principal de la colonia y aplicar riego constante con el objetivo de disminuir las nubes de polvo que afectan diariamente a los habitantes mientras se busca una solución de fondo a la problemática.