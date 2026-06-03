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¿Seguirán las lluvias?: Este será el clima de Cancún hoy 3 de junio

Cancún registrará este martes temperaturas de hasta 36 grados centígrados y una sensación térmica de 39 grados, además de lluvias con actividad eléctrica.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

3 de jun de 2026

1 min

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El ambiente continuará muy caluroso en Benito Juárez, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados
El ambiente continuará muy caluroso en Benito Juárez, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados / POR ESTO!

Cancún tendrá este martes 3 de junio condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias acompañadas de intervalos de chubascos y actividad eléctrica, de acuerdo con el reporte meteorológico para el municipio de Benito Juárez.

Además, se pronostica un ambiente muy caluroso durante gran parte del día, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados centígrados.

Las lluvias previstas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas

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Para este martes se prevé cielo medio nublado con lluvias dispersas, intervalos de chubascos y descargas eléctricas en diferentes zonas del municipio. Los vientos dominarán del sureste y este con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse rachas de mayor intensidad.

La temperatura máxima oscilará entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que la mínima esperada para la madrugada del miércoles será de entre 25 y 27 grados.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol debido a las altas temperaturas y al ambiente muy caluroso.

La sensación térmica alcanzará los 39 grados centígrados, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1014 hectopascales.

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