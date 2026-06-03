¿Seguirán las lluvias?: Este será el clima de Cancún hoy 3 de junio

Cancún tendrá este martes 3 de junio condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias acompañadas de intervalos de chubascos y actividad eléctrica, de acuerdo con el reporte meteorológico para el municipio de Benito Juárez.

Además, se pronostica un ambiente muy caluroso durante gran parte del día, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados centígrados.

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Clima hoy 3 de junio en Cancún

Para este martes se prevé cielo medio nublado con lluvias dispersas, intervalos de chubascos y descargas eléctricas en diferentes zonas del municipio. Los vientos dominarán del sureste y este con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse rachas de mayor intensidad.

La temperatura máxima oscilará entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que la mínima esperada para la madrugada del miércoles será de entre 25 y 27 grados.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol debido a las altas temperaturas y al ambiente muy caluroso.

La sensación térmica alcanzará los 39 grados centígrados, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1014 hectopascales.