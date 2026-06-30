Hasta 6 mil aficionados se reúnen para disfrutar el partido de México en el malecón Tajamar de Cancún

Miles de aficionados al futbol se citaron en el malecón Tajamar de Cancún para disfrutar de la histórica disputa de México vs. Ecuador. El ambiente ha sido muy emotivo, enérgico y ameno. Entre cantos de Cielito Lindo y porras, los aficionados esperan la victoria y que México continúe su trayectoria en el Mundial de futbol 2026.

"Será un partido genial. Espero que la selección obtenga un buen resultado y continuemos en esta fase decisiva", menciona la aficionada Alondra.

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Incluso hinchas de otras selecciones como las de Brasil, Corea y Portugal se dieron tiempo de acudir a apreciar este gran partido y expresan su apoyo a México, al ser un país anfitrión y también por la euforia contagiosa que solo el fanático mexicano puede dar.

"¡Vamos México! Apoyamos a México en este partido. Esperamos que los resultados sean buenos, pero en el futbol gana el mejor", mencionó el aficionado brasileño Carlos Souza.

Familias enteras se instalaron con sillas para estar más cómodos, disfrutando de la botana mientras comenzaba el partido. Hasta el momento no se han presentado incidentes, y el ambiente es más que festivo en el Malecón Tajamar.