Alertan que reportes falsos serían una estrategia del crimen organizado para medir la reacción policial en Cancún

Como una táctica deliberada de la delincuencia organizada para medir la capacidad de reacción policial y detectar zonas vulnerables, definió el especialista en seguridad Alejandro Rocha la ráfaga de tres reportes falsos que el pasado sábado saturó al C5 en la ciudad. Rocha advirtió que estos incidentes no deben minimizarse, ya que el despliegue consecutivo en Jardines del Sur 6, la Supermanzana 203 y Villas Otoch Paraíso responde a un "ensayo" criminal diseñado para auditar cuántas unidades se movilizan, mapear los tiempos de respuesta de las corporaciones y desviar los recursos operativos mientras se facilitan delitos reales en otros puntos de la ciudad.

El analista señaló que Cancún enfrenta un contexto complejo en materia de seguridad. La ciudad mantiene una incidencia importante de delitos de alto impacto y, al mismo tiempo, las corporaciones trabajan con una demanda creciente de servicios, por lo que cada movilización innecesaria representa un desgaste operativo.

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Añadió que, aunque las llamadas falsas pueden provenir de ciudadanos por confusión o bromas, también existe la posibilidad de que sean utilizadas con fines tácticos por grupos delictivos, por lo que cada reporte debe analizarse con seriedad.

Las movilizaciones del pasado sábado concluyeron sin personas detenidas ni evidencia de hechos violentos, aunque las autoridades mantuvieron recorridos preventivos en las zonas reportadas.

Este tipo de episodios evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, incrementar el estado de fuerza policial y mantener labores de inteligencia que permitan distinguir entre falsas alarmas y amenazas reales, en una ciudad donde la violencia asociada a delitos de alto impacto sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.

Las alarmas sembraron paranoia colectiva y alteraron la percepción de seguridad. / Liza Vera

Las tres movilizaciones de cuerpos de seguridad registradas el pasado sábado en distintos puntos de Cancún por reportes de presuntas detonaciones de arma de fuego y personas armadas, que finalmente resultaron falsas, vuelven a poner sobre la mesa una preocupación recurrente: ¿se trata únicamente de llamadas erróneas o podrían formar parte de una estrategia para medir la capacidad de reacción de las autoridades?

En un lapso aproximado de una hora, el Complejo de Seguridad C5 activó protocolos de emergencia tras recibir reportes en Jardines del Sur 6, la Supermanzana 203 y Villas Otoch Paraíso. En los tres casos participaron policías de los tres órdenes de gobierno y paramédicos; sin embargo, después de las inspecciones no se localizaron personas lesionadas, casquillos percutidos ni otros indicios que confirmaran los hechos.

El anonimato del sistema 911 facilitó un sabotaje logístico que costó miles de pesos / Liza Vera

Vecinos de las zonas afectadas compartieron sus impresiones. María López, residente de Jardines del Sur 6, relató: “Escuchamos las sirenas y vimos varias patrullas llegar rápido. Nos preocupamos mucho porque aquí hay familias con niños. Al final nos dijeron que era falso, pero uno se queda con el susto y la duda de qué está pasando”.

Desde la Supermanzana 203, Juan Carlos Mendoza comentó: “Fue un operativo grande, con helicóptero incluso. Uno piensa en lo peor. Vivimos alerta constante y este tipo de reportes nos desgasta a todos, tanto a la gente como a la policía. Ojalá investiguen quién los hizo”.

En Villas Otoch Paraíso, doña Teresa Ramírez, vecina de varios años, expresó: “Salimos a ver qué ocurría y eran puras patrullas. Gracias a Dios no pasó nada, pero esto altera a toda la colonia. Necesitamos más presencia permanente para sentirnos más tranquilos”.