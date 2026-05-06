Choque entre taxi y auto provoca alarma en gasolinera de la avenida Cancún

Un fuerte choque entre un taxi y un vehículo particular ocasionó momentos de alarma en la avenida Cancún, a la altura de la Supermanzana 515, debido a que ambas unidades salieron proyectadas hacia la entrada de una gasolinera que se ubica en la esquina de la avenida Cancún y la calle 127, con un saldo preliminar de dos personas lesionadas.

De hecho, el taxi que recibió la colisión en el costado medio derecho, estuvo a punto de impactar una de las bombas de despacho de gasolina, en donde detuvo su marcha en una estructura de contención, aunque si golpeó exhibidor con envases de aceite y lubricantes para motor, los cuales quedaron esparcidos en el piso.

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De manera preliminar se indicó que el conductor del vehículo, marca Chevrolet, de color azul, circulaba con preferencia en la avenida Cancún y el taxista intentó cruzar esta vialidad hacia la calle 127, pero recibió el fuerte impacto en su costado medio derecho.

Ante esto, el taxi dio un giro y salió proyectado contra la entrada de la gasolinera, junto con el automóvil particular, lo que causó alarma entre empleados y personas que se encontraban en esta estación de despecho de combustible.

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Durante las diligencias para retirar los vehículos accidentados, la gasolinera suspendió sus servicios por medidas de seguridad.

Del fuerte impacto, una mujer que conducía el automóvil particular resultó lesionada, al igual que un pasajero que viajaba en el taxi.