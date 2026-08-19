¡Atención, Cancún! CFE realizará trabajos y podría haber baja presión o falta de agua en esta zona HOY

La variación de voltaje por trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su Red General de Distribución podría afectar este miércoles 19 de agosto el suministro de agua potable en la Zona Centro de Cancún.

A través de un aviso, Aguakan informó que fue notificada por la CFE sobre las labores programadas para este día, las cuales podrían afectar la operación de los cárcamos encargados del servicio de distribución de agua.

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Ante esta situación, la concesionaria advirtió que los habitantes de la Zona Centro podrían experimentar baja presión o falta de agua mientras se llevan a cabo los trabajos en la red eléctrica.

Aguakan pidió a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones en el servicio y agradeció su comprensión mientras se realizan las labores de la CFE.

La empresa señaló que mantendrá informada a la población a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización relacionada con el suministro de agua.