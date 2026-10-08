Vecinos de UhMay, Felipe Carrillo Puerto alertan por corto en red eléctrica y cables incendiados

Pobladores de UhMay reportaron un incidente en la red eléctrica que abastece de energía a la cabecera municipal, por lo que solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atenderlo a la brevedad, debido al riesgo que representa para la población y la posibilidad de que se interrumpa el servicio.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, el problema se registra sobre la carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, en el tramo UhMay-Andrés Quintana Roo, cerca del campo de béisbol de la localidad, donde cables de alta tensión se encuentran incendiándose al hacer contacto con ramas de árboles.

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Los pobladores señalaron que dichas ramas habrían quedado en la zona luego de trabajos de mantenimiento realizados por brigadas de la CFE, pues, según indicaron, no fueron retiradas en su totalidad. Esto habría provocado que la vegetación entre en contacto con las líneas eléctricas, genere un corto y ocasione fuego.

Ante esta situación, los habitantes exhortaron a la paraestatal a realizar los trabajos necesarios para atender el desperfecto antes de que pueda ocasionar una interrupción del suministro eléctrico en parte de la ciudad. Asimismo, advirtieron que los cables representan un riesgo para las personas que transitan por este tramo carretero.

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Cabe recordar que en la zona se realizaron trabajos de mantenimiento por parte de brigadas de la CFE. Sin embargo, los pobladores señalaron que en algunos puntos no se habría retirado por completo la vegetación y los residuos generados durante las labores, situación que podría estar ocasionando problemas en la red eléctrica, principalmente ante las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días.