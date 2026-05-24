Aseguran camioneta con orden de decomiso en Boulevard Bahía de Chetumal

Un fuerte despliegue operativo se registró la noche del sábado en el Boulevard Bahía de la capital del estado, tras ubicarse y asegurar un vehículo de modelo reciente que presentaba un mandamiento judicial vigente. El suceso captó la atención inmediata de numerosas familias y transeúntes que paseaban por el concurrido Boulevard Bahía al momento en que las patrullas le cerraron el paso a la unidad.

La intervención policial inició cuando agentes adscritos a la Policía Turística municipal, dedicados a sus recorridos habituales de vigilancia y prevención del delito, atendieron un reporte general emitido desde el centro de control del número de emergencias 911. Las operadoras solicitaron el rastreo y la detención de una camioneta marca Hyundai, tipo Tucson, color gris oscuro, con matrículas del estado de Quintana Roo. Una vez que los oficiales detectaron el automotor en circulación sobre la vía costera, procedieron a verificar los datos en el Sistema Plataforma México, confirmando que la unidad arrojaba una alerta de decomiso vigente.

Noticia Destacada Auto termina dentro de una vivienda tras chocar con un motociclista

Según los archivos ministeriales de la Fiscalía General del Estado, este vehículo contaba con una orden de resguardo debido a su vinculación directa con un siniestro vial registrado semanas atrás en calles de la capital, lo que originó la apertura de una carpeta de investigación formal.

Al notar la presencia de las fuerzas del orden, los agentes le marcaron el alto al conductor. A diferencia de otros desacatos, el tripulante manifestó a los oficiales no haber tenido participación en ningún choque previo; no obstante, mostró una actitud colaborativa, procediendo a apagar el motor y descender pacíficamente de la cabina para facilitar la inspección correspondiente.

Noticia Destacada Automovilista embiste a motociclistas en Chetumal y huye

Una vez concluidas las diligencias iniciales en el sitio de la retención y tras comprobarse el estatus legal de la unidad, los uniformados requirieron el apoyo de una grúa del servicio público para enganchar el vehículo.

La camioneta pesada fue remolcada hacia el corralón oficial, donde quedó formalmente decomisada y bajo la custodia del Ministerio Público del Estado, autoridad que se encargará de continuar con las indagatorias y deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes.



