Carambola de motociclistas dejó cinco heridos en Chetumal

Un aparatoso accidente múltiple registrado durante la noche de este domingo en las inmediaciones de la localidad de Sergio Butrón Casas dejó como saldo preliminar cinco personas lesionadas, dos de ellas reportadas en estado crítico, luego de que al menos cinco motocicletas colisionaran de manera sucesiva en el tramo carretero.

El siniestro ocurrió cuando un grupo de motociclistas transitaba por la vía que conecta a las comunidades de la zona rural del municipio de Othón P. Blanco. Según los primeros reportes de las autoridades y testigos en el lugar, la falta de visibilidad en este sector específico de la carretera fue el factor determinante que desencadenó la carambola. Se presume que una de las unidades redujo la velocidad o sufrió un percance menor, provocando que los vehículos que venían detrás, al no poder reaccionar a tiempo debido a la oscuridad total, impactaran uno tras otro.

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Tras el fuerte impacto, el caos se apoderó de la zona. Conductores que circulaban por el área y habitantes de Sergio Butrón Casas fueron los primeros en auxiliar a las víctimas. Ante la magnitud, se activó de inmediato el número de emergencias 911, solicitando la presencia urgente de unidades médicas.

Paramédicos de diversas corporaciones de rescate arribaron al sitio minutos después para brindar los primeros auxilios. En el lugar, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que cinco personas presentaban heridas de consideración. Tras una rápida evaluación, se determinó que dos de los involucrados presentaban traumatismos severos y fracturas expuestas, por lo que fueron estabilizados de urgencia y trasladados bajo código rojo a hospitales de la capital del estado para recibir atención especializada.

Los otros tres lesionados, aunque presentaban policontusiones y abrasiones profundas, fueron reportados como estables, aunque también requirieron traslado hospitalario para descartar lesiones internas. Las unidades involucradas, que quedaron prácticamente inservibles, fueron orilladas por elementos de la Policía Rural y personal de vialidad para evitar que se registrara un segundo percance en el mismo sitio.

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La combinación de pavimento en mal estado, la presencia de maleza y, sobre todo, la ausencia de luminarias o señalización reflectante, convierten a esta ruta en una zona de alta peligrosidad para los motociclistas, quienes son los usuarios más vulnerables de la vía.

Los elementos policiales resguardaron la zona mientras se realizaba el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha determinado si el exceso de velocidad o el consumo de alcohol influyeron en el incidente, o si se trató exclusivamente de un accidente derivado de las condiciones precarias del camino.

Los vehículos siniestrados fueron remitidos al corralón mediante grúas, mientras que las autoridades han exhortado a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por las carreteras rurales durante la noche, especialmente en tramos donde la infraestructura lumínica es inexistente.