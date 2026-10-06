Madres buscadoras realizan operativo para localizar personas desaparecidas en Felipe Carrillo Puerto

Con la participación de cerca de 30 madres de familia buscadoras y de igual numero de victimas, se llevó acabo el operativo de búsqueda de personas desaparecidas en una zona que se ubica al sur de la ciudad, con carretera 307. Este lugar previamente había sido localizado posibles indicios que en este espacio es utilizado para actividades delictivas.

El Operativo de búsqueda, dio inicio en frente de las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Búsquedas de Personas Desaparecidas, ubicada en la calle 67 entre las calles 56 y 58 de la colonia Cecilio Chí, donde coordinaron acciones y definieron estrategias para emprender esta movilización en la que participan elementos de la Policía de Investigación, Peritos, miembros de la Comisión de Búsqueda, elementos de la Secretaria de Estatal ciudadana a través del Grupo Jaguar, Policía Municipal, y elementos de la Guardia Nacional.

Posteriormente mediante un convoy de unidades oficiales abandonaron la ciudad, para encaminarse rumbo al sur, para salir a la carretera 307 Reforma Agraria – Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto – Uh-May, específicamente a la altura del kilómetro 128+300, luego del libramiento.

En este lugar los agentes policiales, de investigación y castrenses, fueron los primeros en ingresar en la zona para realizar la revisión de seguridad y posteriormente tras haber corroborado que no había ningún riesgo, procedieron a ingresar al lugar las casi 30 madres buscadoras, para emprender el trabajo, necesario para buscar algún indicio de personas desaparecidas en el municipio y otras partes de la entidad.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado castrense, procedieron a utilizar equipos sofisticados, como el dron que estuvo sobrevolando la zona por varios minutos y en una determinada altura en busca de posible movimiento sospechoso antes del ingreso por esa zona e incluso para la búsqueda tambien participaron agentes caninos. Hasta el momento no ha se ha dado a conocer de posibles resultados.