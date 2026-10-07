No quieren ser otro Tulum: Rentas y precios aumentan en Playa del Carmen; comerciantes advierten impacto económico

Ciudadanos de Playa del Carmen advierten que el aumento en los precios de vivienda, locales comerciales y productos podría afectar la actividad económica del destino y hacerlo cada vez menos accesible. Las rentas de departamentos en la zona turística oscilan entre 7 mil y 20 mil pesos, mientras que los locales comerciales alcanzan entre 20 mil y 80 mil pesos, de acuerdo con un sondeo realizado entre los habitantes.

Álvaro Solís Hage consideró que el destino atraviesa un escenario económico complicado y advirtió que esta ciudad estaría siguiendo la tendencia del mencionado municipio, donde los elevados costos de vivienda y establecimientos comerciales han impactado a los prestadores de servicios.

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En la zona turística, las rentas de departamentos oscilan entre 7 mil y 20 mil pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan entre 20 mil y 80 mil. Los comerciantes señalaron que estos gastos repercuten en los precios al consumidor: una hamburguesa puede costar alrededor de 250 pesos y un café hasta 100.

Antonio Pedroza explicó que los establecimientos trasladan parte de esos costos a sus productos debido al precio de los alquileres. Indicó que un local de aproximadamente cuatro por cinco metros puede alcanzar los 20 mil pesos mensuales, mientras que espacios destinados a negocios de mayor tamaño, como discotecas o bares, llegan a 80 mil o 100 mil pesos.

Añadió que en algunos establecimientos de la Quinta Avenida dos empanadas y una cerveza pueden costar entre 150 y 200 pesos. A su consideración, el incremento de precios ha comenzado a ser percibido por los visitantes.

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Nehemías Velasco señaló que la reducción de ventas ha provocado el cierre de cafeterías, tiendas de abarrotes y loncherías, tanto en la Quinta Avenida como en otras zonas de la ciudad. En el área urbana, agregó, los locales tienen rentas de entre 6 mil y 10 mil pesos, mientras que viviendas sin muebles oscilan entre 5 mil y 6 mil y las amuebladas entre 7 mil y 15 mil pesos.

El comerciante indicó que los salarios resultan insuficientes frente al costo de vida. En la zona urbana, dijo, una orden de tacos cuesta entre 30 y 35 pesos y un refresco de 350 mililitros alrededor de 40 pesos.

Solís Hage atribuyó parte del escenario a la disminución de viajeros por el incremento en los costos del petróleo y la turbosina, factores que, según explicó, repercuten en las operaciones de las aerolíneas.

Por su parte, el artesano Andrés Santos señaló que la llegada de turismo extranjero ha disminuido gradualmente y mencionó entre los factores la violencia y la extorsión a comercios.