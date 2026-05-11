Más de seis comunidades de Felipe Carrillo Puerto pasan más de 10 horas sin luz

Más de una media docena de comunidades del poniente del municipio, ya llevan mas de diez horas sin el servicio de energía eléctrica, y pese a que han notificado a la Comisión Federal de Electricidad, no se ha podido restablecer el servicio. Mientras que en la ciudad los constantes apagones siguen perjudicando el servicio de agua potable en las colonias populares más apartadas del centro de la ciudad.

De acuerdo a información dada a conocer por Saulo Uex, uno de los afectados de la comunidad de Naranjal Poniente, señaló que desde las 03 horas de la mañana de este lunes, se volvió a cortar el servicio de energía eléctrica en la comunidad, y hasta el momento no se ha podido restablecer, pese a que se le ha notificado a las Comisión Federal de Electricidad, y sin que hasta el momento se pudiera restablecer.

Noticia Destacada Reportan segundo apagón en Playa del Carmen tras 48 horas del primero

La fuente señaló que este problema, no solo esta presentando en la comunidad de Naranjal Poniente, sino en todas la localidades que se encuentran en el poniente del municipio, desde la Localidad de Dzulá, Laguna Kana, Yoactun, Chan Santa Cruz, Santa María Poniente y hasta llegar a nuestra localidad.

Mencionó que esta situación esta cansando a los habitantes de estas comunidades, quienes han manifestado su preocupación, a la deficiencia en el servicio, ya que en forma constante se esta registrando los apagones y en algunos casos se han prolongado por horas, afectando de esta manera otros servicios, como la extracción de agua potable para las familias.

Finalmente dijo que hasta por la tarde de este lunes, todavía nos encontramos sin el servicio de energía eléctrica, y desconocemos que es lo que realmente haya sucedido, aunque pudiera tratarse de alguna rama haya caído sobre las líneas de alta tensión y tirada las cuchillas y de esta manera quedarnos sin energía eléctrica.