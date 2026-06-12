Autobús Mayab choca contra camión con medicamentos y deja varados a pasajeros en Carrillo Puerto

Por más de una hora estuvieron varados pasajeros y otros optaron que utilizar otros medios para continuar su viaje, cuando un autobús de la línea Mayab que se dirigía a la ciudad de Mérida, termino embarrándose en los birlos de un camión Torton de transporte de medicamentos que se encontraba estacionado en frente de unos de los almacenes de la Secretaria de Salud en esta cabecera municipal.

Los hechos se registraron en la calle 72 entre las calles 61 y 63 de la colonia Centro, cuando fue reportado un aparatoso accidente en la que se vio involucrado un autobús de pasaje de la Linea Mayab y un camión tipo Torton del gobierno del Estado que trasportaba medicamentos y que se encontraba estacionado en frente de uno de los almacenes de la Secretaria de Salud.

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De acuerdo a información que se pudo indagar en el lugar de los hechos, se pudo indagar que la unidad de pasaje circulaba sobre la calle 72 de sur a norte, y al tratar de cruzar en una zona donde estaban estacionados vehículos en ambos lados de la vía, termino embarrándose en los birlos de la unidad pesada, destrozando de esta manera el costado derecho e incluso el guardalodo se desprendió en su totalidad.

Ante esta situación los mas de 30 pasajeros tuvieron que aguardar por mas de una hora, mientras se determinaba la responsabilidad, y que al final el chofer del autobús tuvo que pagar los daños generados para luego seguir su viaje.