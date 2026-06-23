Celebración de basquetbol termina en riña y denuncia contra funcionaria del DIF en Isla Mujeres

El consumo de alcohol desbordó la euforia durante la celebración del basquetbol, luego de que el equipo Cahuameros de Isla Mujeres se coronara campeón regional. Funcionarios municipales, entre ellos la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fabiola Vicencio, habrían perdido el control y se registró un enfrentamiento físico con Rubby Peniche, su vecina, quien la mañana de ayer fue detenida en las instalaciones de Seguridad Pública, acusada de lesiones.

La señalada acudió a la corporación policial para conocer la situación de su yerno, Yordi, quien previamente había sido asegurado tras acudir a revisar su vehículo de venta de alimentos ubicado en las instalaciones del Servicio Postal Mexicano, el cual fue movido por agentes de Tránsito por presunta irregularidad.

“Fue una trampa que le tendieron a mi hija, la hicieron acudir a la comandancia para detenerla junto con Yordi, bajo acusaciones sin sustento”, afirmó César Peniche, padre de la detenida, quien indicó que ya cuenta con asesoría legal y analiza promover un amparo para que la Fiscalía indague lo ocurrido.

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En redes circulan desde el domingo videos de la riña en la que habrían participado varias personas bajo los efectos del alcohol, tras el partido de baloncesto, según involucrados.

Rubby Peniche difundió un video en el que expone su versión de los hechos, la cual, según testigos, coincide con otros relatos. Señaló que un empleado de Fiscalización, identificado como Germán, se le acercó con la intención de entablar una relación de amistad, propuesta que rechazó. Tras insistir, dijo, ella empujó al funcionario. Añadió que su reacción se debió a una reciente clausura de un negocio familiar, la cual considera arbitraria y motivada por intereses del Gobierno municipal.

Tras el rechazo, indicó, varias personas se habrían abalanzado contra ella y, cuando su esposo intentó intervenir, también fue agredido con golpes y patadas en el suelo, dentro de la cancha de baloncesto. Entre los presuntos agresores se encontraba el esposo de la directora de Relaciones Públicas, Michelle Acevedo.

Más tarde, Rubby afirmó que logró responder a la agresión y, ante la presencia de elementos, golpeó en el rostro a la funcionaria. Horas después, ya con collarín, la afectada difundió un video en el que denunció que el conflicto escaló al grado de involucrar a su hija de tres años mediante mensajes de amenaza e intimidación enviados a su teléfono. Peniche negó posteriormente estar relacionada con dichas comunicaciones.

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La detenida aseguró contar con diversos videos que evidencian a varias personas involucradas en la agresión contra ella y su esposo. Asimismo, reconoció que sí tuvo un enfrentamiento directo con Fabiola Vicencio, lo que derivó en una rápida reacción institucional.

Marita Pérez, residente que en su momento laboró en el Gobierno municipal, lamentó la participación de Fabiola Vicencio en el incidente, al considerar que representa a la familia, por lo que solicitó su destitución.

La tarde de ayer, el Gobierno municipal habría continuado con acciones en contra de la familia señalada, al proceder a la clausura de un negocio ubicado en la calle Matamoros, en el Centro Histórico, de acuerdo con fuentes cercanas a los afectados. c