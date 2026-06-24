IMSS incorpora tomógrafo en el Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) moderniza su infraestructura médica con la incorporación de 42 tomógrafos de última generación en hospitales de 19 estados del país, entre los beneficiados está Quintana Roo, debido a que uno de estos equipos fue asignado al Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, donde entró en operación en mayo y beneficiará a una población de 233 mil 846 derechohabientes.

Este anuncio fue realizado por el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia denominada “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noticia Destacada Campeche recibirá tomógrafo de última tecnología del IMSS

El funcionario federal precisó que la adquisición fue posible gracias a las reformas a la Ley de Adquisiciones, lo que permitió realizar una compra directa a los fabricantes y acceder a tecnología de la más alta gama disponible en el mercado.

Estos aparatos permitirán incrementar de manera significativa la cantidad de estudios efectuados diariamente, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras las unidades anteriores realizaban entre 20 y 25 exploraciones por día, los nuevos sistemas podrán superar las 50 pruebas por jornada. Esta capacidad también reducirá los tiempos de espera de los pacientes y agilizará la interpretación de resultados por parte del personal especializado.

Los nuevos dispositivos incorporan Inteligencia Artificial para mejorar la precisión de los análisis y disminuir los periodos de atención. Los tomógrafos de 256 cortes, considerados de categoría ultra alta, representan una innovación que anteriormente solo estaba disponible en hospitales de alta especialidad.

Entre las principales ventajas destacan la captura de 256 imágenes por rotación, frente a las 16 que generaban los aparatos anteriores; además, completan cada giro en apenas 0.23 segundos y permiten evaluaciones más precisas para detectar infartos cerebrales, padecimientos oncológicos y otras emergencias médicas.

Noticia Destacada IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar aceleran modernización tecnológica: nuevos tomógrafos, telemedicina y equipamiento comunitario transforman la atención médica

Asimismo, disminuyen la exposición de los usuarios a la radiación y ofrecen una mayor calidad visual, lo que facilita diagnósticos más certeros. Gracias al apoyo de la Inteligencia Artificial y a la reconstrucción tridimensional, será posible obtener imágenes completas del cuerpo en aproximadamente 10 segundos.

Además del equipo de esta generación que ya opera en el hospital de Playa del Carmen, en Quintana Roo existen otros tres tomógrafos, dos están instalados en Cancún —en el Hospital General de Zona No. 3 y el Hospital General Regional No. 17—, así como en el Hospital General de Zona No. 1 de Chetumal, los cuales aún se encuentran dentro de su periodo de vida útil, precisó la delegación del organismo en la entidad.