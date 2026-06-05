Habitantes de Ignacio Zaragoza bloquearon la carretera Cancún-Mérida por falta de luz

Habitantes de la alcaldía de Ignacio Zaragoza bloquearon por varias horas la carretera federal Cancún-Mérida durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, en protesta por fallas prolongadas en el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con el alcalde de la localidad, Julián Cupul, un sector de la comunidad se encontraba sin servicio desde el pasado miércoles. Ante la falta de respuesta y atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los pobladores decidieron cerrar totalmente la vía de comunicación cerca de la medianoche.

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El bloqueo, ubicado a la altura del kilómetro 80 de la carretera libre (ruta hacia Valladolid), generó kilométricas filas de vehículos particulares y unidades de carga pesada que quedaron varados en ambos sentidos.

Tras entablarse el diálogo y la atención al reclamo social, los manifestantes liberaron la circulación en las primeras horas de la madrugada, restableciéndose el flujo vehicular en esta importante arteria vial.

Al momento, se espera que las cuadrillas de la CFE concluyan las reparaciones correspondientes en la zona afectada.