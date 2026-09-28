Detienen en Cancún a hombre relacionado con 24 robos violentos a comercios

Con más de 20 carpetas de investigación por robo calificado con violencia, fue detenido Hugo “N”, de 30 años y originario de Tabasco, en calles de la supermanzana 66 durante un operativo de seguimiento realizado por agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Policía Municipal, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de robo calificado cometido con violencia. Además, indicó que está relacionado con 24 carpetas de investigación por hechos similares, en agravio de tiendas de conveniencia y otros establecimientos comerciales.

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De acuerdo con la información ministerial, los robos que se investigan ocurrieron entre febrero y septiembre de este año. La Fiscalía señaló que los hechos ocasionaron daños patrimoniales por una cantidad considerable, aunque no precisó el monto ni detalló cuáles fueron los establecimientos afectados.

La detención se llevó a cabo como parte de las acciones de seguimiento de las autoridades. Tras su captura, Hugo “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal relacionado con la orden de aprehensión.

Posteriormente, un juez de control resolvió vincularlo a proceso por el delito que se le atribuye e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con lo informado, permanecerá bajo esta medida mientras continúan las investigaciones complementarias.

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Fuentes en la dependencia estatal señalaron que Hugo acudía a las tiendas haciéndose pasar por cliente, tras observar unos instantes el movimiento del negocio se acercaba a las cajas registradoras donde amagaba a los empleados al parecer con un arma blanca, de esta forma los despojaba del dinero de las ventas del día y artículos de valor.

Las autoridades indicaron que se analizan videos de vigilancia de los comercios, así como imágenes captadas por dispositivos del Complejo de Seguridad (C5), todo esto forma parte de la integración de la carpeta de investigación que continúa en curso.