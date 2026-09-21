Madrugada violenta: Mujer resulta lesionada por rozón de bala tras ataque en la SM 260 de Cancún

La madrugada de este lunes, una mujer resultó lesionada por un rozón de bala, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta presuntamente realizaran varias detonaciones de arma de fuego en la Supermanzana 260 de Cancún.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la madrugada, sobre la calle Punta Ikal, cerca del Arco Vial, cuando la mujer aparentemente se encontraba cerrando un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas.

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De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían accionado un arma de fuego en al menos cuatro ocasiones, alcanzando a la mujer en el brazo izquierdo, donde sufrió una lesión por un rozón de bala.

Tras las detonaciones, la víctima buscó la manera de recibir atención médica y fue trasladada por sus propios medios, a bordo de un vehículo Suzuki de color azul, hasta el Hospital General de Cancún, donde ingresó para ser atendida por personal médico.

Elementos de la Policía Municipal acudieron inicialmente al lugar luego de recibir el reporte de detonaciones, realizado a través del sistema de emergencias 911; sin embargo, al arribar, ya no encontraron a la lesionada, por lo que comenzaron a recabar información para conocer lo sucedido.

Policías municipales acudieron al lugar tras el reporte al 911 y posteriormente se trasladaron al hospital para recabar información sobre la agresión / Leonardo Chacón

Posteriormente, los uniformados fueron informados por el Complejo de Seguridad (C5) de que la mujer había sido trasladada al nosocomio, motivo por el cual se movilizaron hasta el hospital para tomar conocimiento de los hechos y recabar los primeros datos relacionados con la agresión.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el móvil del ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre las posibilidades que deberán ser analizadas se encuentra un presunto intento de robo, aunque tampoco se descarta que la agresión pudiera estar relacionada con alguna otra situación vinculada con las actividades del establecimiento.

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Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizarán las diligencias correspondientes para obtener mayores detalles sobre el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se registró la agresión.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado la identidad de los presuntos agresores, quienes habrían escapado del lugar a bordo de la motocicleta tras realizar las detonaciones.