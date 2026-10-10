Conductor cae dentro de una sabana en el fraccionamiento Caribe de Chetumal

Un automóvil Chevrolet de color blanco fue localizado este sábado dentro de una sabana, al final del fraccionamiento Caribe en Chetumal con parte de la carrocería cubierta por el agua y sin que hubiera rastro de su conductor en el lugar.

El hallazgo se dio luego de un reporte al número de emergencias 911, que alertó sobre un vehículo metido en el área inundable al término de la avenida Nicolás Bravo, en los límites de esa zona habitacional de la capital del estado.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía de Tránsito del Estado, quienes confirmaron que el automóvil se encontraba dentro de la sabana y que la unidad estaba abandonada, es decir, sin ocupantes ni personas cerca que pudieran dar información sobre lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros datos, se presume que el conductor circulaba por la zona hasta que el camino terminó y no se percató del final de la vialidad, por lo que el vehículo avanzó sobre el terreno hasta caer al agua. De igual manera se investiga para conocer si cuenta con reportes en hechos delictivos.

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Para retirar la unidad se solicitó el apoyo de una grúa, cuyo operador realizó maniobras para sacar el automóvil del agua. Una vez fuera, fue remolcado a un corralón, donde quedó a disposición de las autoridades.