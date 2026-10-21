Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por un taxi en Villas del Sol de Playa del Carmen

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada por un taxi cuando intentaba cruzar por la parte trasera de un vehículo de alquiler que realizaba maniobras de reversa para salir del estacionamiento de una sucursal Oxxo, ubicada en el Quinto Parque del fraccionamiento Villas del Sol.

​De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió sobre el cruce de las avenidas De los Gansos y Garzas. La unidad involucrada corresponde al taxi con número económico 2270, afiliado al Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río". El operador del vehículo presuntamente no se percató de la presencia de la peatón al momento de dar marcha atrás para incorporarse a la circulación de la vialidad.

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​El impacto proyectó a la mujer con fuerza contra el pavimento, dejándola con lesiones de consideración que le impidieron ponerse en pie por sus propios medios. Testigos presenciales que se encontraban en el lugar de los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de la línea del 911.

​Al sitio acudió una ambulancia cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a la lesionada y, tras estabilizarla, la trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para su valoración médica especializada y descartar mayores complicaciones.

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​Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, realizar los peritajes correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, aseguraron al conductor de la unidad y ordenaron el remolque del taxi al corralón correspondiente para ponerlo a disposición de las autoridades durante las diligencias de ley.