Fuerte impacto entre dos autos se registró en la carretera federal 184, tramo José María Morelos-Polyuc

Daños materiales valuados en más de 50 mil pesos arrojó como saldo un accidente que se registró poco después de las 18:30 horas de este domingo en la curva conocida como El Ceibo de la carretera federal 184, tramo José María Morelos-Polyuc.

Datos recabados de los hechos indican que un carro Volkswagen tipo rabón (de carga) circulaba de sur a norte (Polyuc a José María Morelos), pero cuando entró a la curva de El Ceibo, el chofer se dio cuenta que un coche blanco estaba girando en medio de la carretera.

Para evitar impactar se mete al carril contrario, pero el coche alcanza a golpear el tangue de la unidad de carga y se rompe, eso provocó que el capirote del coche se rompiera de su costado derecho y se fuera de reversa, ligeramente fuera de la carretera.

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El coche circulaba de norte a sur (de José María Morelos a Polyuc), sin embargo, al llegar a la curva citada derrapa, al parecer, por exceso de velocidad y pavimento mojado, eso provocó que girara en medio de la carretera, invadiendo los dos carriles.

Justo en ese momento aparece del camión Volkswagen, cuyo operador maniobra hacia el carril contrario y en esa acción golpea con fuerza el tangue de la unidad de carga que se rompe y se tiró el diésel.

Por fortuna no se reportaron lesionados, pero los daños materiales de ambas unidades se calculó que alcanzarían más de 50 mil pesos.