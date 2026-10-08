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Detienen a dos personas tras negarse presuntamente a una revisión policial en Playa del Carmen

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Juárez y 115, donde, según testigos, viajaban dos adultos y un menor de edad a bordo de un Volkswagen Vento blanco

Por Gustavo Escalante

8 de oct de 2026

1 min

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Los dos adultos fueron trasladados a una patrulla mientras el menor permaneció en el lugar
Los dos adultos fueron trasladados a una patrulla mientras el menor permaneció en el lugar / Especial

Dos personas que circularon abordo de un vehículo fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen, al parecer por negarse a cooperar durante una revisión, donde iba un menor de edad.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Juárez y 115, que de acuerdo al testigos, abordo de un vehículo Vento de color blanco, con placa de circulación URG-072-S, del estado de Quintana Roo iban dos personas adultas y un niño menor de edad.

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Según testigos, los oficiales marcaron el alto al conductor del vehículo, sin embargo, presuntamente se negaron a cooperar, luego de ser interceptados fueron arrestados y los subieron a una patrulla, sin embargo, al menor de edad lo dejaron fuera.

Hasta el momento se desconoce las causas de la detención de los dos sujetos, aunque según datos preliminares, presuntamente rompieron un teléfono celular a fin de que los oficiales no tuvieran acceso a la información.

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