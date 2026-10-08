Tormenta Tropical Simón provoca cierre de puertos en Guerrero y Michoacán; ¿cuáles están afectados?

La Tormenta Tropical Simón provocó el cierre de puertos en Guerrero y Michoacán ante las condiciones marítimas asociadas con el fenómeno meteorológico en el océano Pacífico, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) este jueves 8 de octubre.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia federal compartió el aviso de la Secretaría de Marina (Semar), en el que se establecen restricciones a la navegación para embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva ante los efectos del sistema tropical.

¿Qué puertos están cerrados por la tormenta tropical Simón?

La Secretaría de Marina informó que las restricciones se aplican en distintos puntos del litoral del Pacífico mexicano, principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero.

En el caso de las embarcaciones mayores, las autoridades reportaron el cierre del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Para las embarcaciones menores, las restricciones se establecieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como en Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero.

Estas medidas afectan las actividades de navegación en los puertos señalados, de acuerdo con el tipo de embarcación, ante los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas.

Protección Civil emite recomendaciones por tormenta tropical Simón

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades marítimas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos ante los efectos de la tormenta tropical #Simon: 🌊Océano Pacífico🌊 ⛴️ - Embarcaciones mayores: 🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas. ⛵ - Embarcaciones menores: 🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas. 🔹 Guerrero: Acapulco y Puerto Marqués. 🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas. @laualzua — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2026

Asimismo, recomendó evitar situaciones de riesgo durante las actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras persistan los efectos de la Tormenta Tropical Simón.

Las autoridades no precisaron en el aviso la fecha de reapertura de los puertos, por lo que las restricciones permanecerán sujetas a las disposiciones de las capitanías correspondientes.

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