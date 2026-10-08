Hallan restos humanos dentro de bolsas negras sobre la avenida Kinik en Cancún

Intensa movilización policiaca se generó luego de que se reportara a través del número de emergencia 911 restos humanos al interior de bolsas negras sobre la avenida Kinik.

Al aproximarse elementos de la Policía Municipal procedieron con la inspección de las bolsas encontrando al interior restos humanos por lo que prosiguieron con el acordamiento a escasos metros de la avenida Andrés Quintana Roo frente a las bodegas de Huevo Crío.

El lugar quedó acordonado a la espera de la policía de investigación y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de los restos y posteriormente iniciaron una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables.

Las bolsas fueron visualizadas por trabajadores de los alrededores quienes al pasar por la zona sentían un fuerte olor a podrido que emanaba del interior de las bolsas negras.