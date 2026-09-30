Detienen a seis personas y aseguran narcóticos durante cateo en Villas del Sol de Playa del Carmen

Un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado como punto de venta de drogas en el fraccionamiento Villas del Sol.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre la calle Jilguero, a la altura del tercer parque del citado fraccionamiento.

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Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), en acción conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Solidaridad, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo por un juez de control.

El mandamiento judicial se ejecutó en un departamento de planta baja de una vivienda tipo dúplex, el cual, según las indagatorias previas, funcionaba como centro de distribución de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, los efectivos lograron la detención de seis personas —tres hombres y tres mujeres— por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y lo que resulte.

El departamento era investigado como un presunto punto de distribución de sustancias ilícitas / Erick Díaz

En el lugar se aseguraron diversas dosis de narcóticos y tres motocicletas.

Al término de la diligencia, el inmueble fue asegurado y se le colocaron los sellos oficiales de clausura. Tanto los detenidos como los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Se prevé que en las próximas horas la FGE emita un comunicado oficial con el saldo definitivo del operativo.