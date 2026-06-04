Violento ataque armado frente a bar de Playa del Carmen deja un hombre gravemente herido

Violento ataque armado se registró la noche de este jueves en las inmediaciones del bar La Santa, anteriormente conocido como Las Iguanas, ubicado en la colonia Forjadores, sobre la avenida 125 con calle 13 Sur, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, clientes y trabajadores del establecimiento alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego en las afueras del negocio.

Testigos que se encontraban en la zona señalaron que dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y, tras ubicar a su objetivo, lo llamaron para que saliera del establecimiento. Al momento en que la víctima salió, los agresores abrieron fuego en su contra, disparándole en al menos tres ocasiones para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las detonaciones provocaron momentos de pánico entre los presentes, quienes buscaron resguardarse mientras se solicitaba la intervención de las autoridades. Minutos después arribaron paramédicos al sitio, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

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Tras estabilizarlo, los socorristas procedieron con su traslado de emergencia a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo atención médica especializada. Hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni su estado de salud actualizado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para acordonar la escena y recabar información que permitiera ubicar a los responsables. De manera paralela se implementó un operativo de búsqueda en colonias y vialidades cercanas; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Peritos y agentes ministeriales también se hicieron presentes para realizar el levantamiento de indicios balísticos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y serán las indagatorias las que determinen el móvil de este ataque que vuelve a encender las alertas por los hechos violentos registrados en distintos puntos de Playa del Carmen.