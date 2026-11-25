Este 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las feministas en Quintana Roo no salieron a conmemorar, sino a exigir.

Su mensaje fue directo al Gobierno del Estado y a los 11 municipios: no queremos campañas de temporada ni instituciones que simulen compromiso mientras las mujeres siguen sin poder denunciar, sin recibir atención y sin obtener justicia.

Luego de manifestarse en la Glorieta del Ceviche y recorrer la avenida Tulum hasta el Palacio Municipal, representantes de los colectivos Tribu Batuquera, Gobernanza MX, Rebelión de las Vulvas, Derechos Autonomía Sexualidades (DAS) y Malinches Ingobernables leyeron un pronunciamiento con sus exigencias, a través de la voz de Vanesa González Rizo.

Las demandas se presentaron en seis puntos:

1. Presupuesto suficiente, transparente y evaluable

Que el dinero destinado a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias no se quede en el discurso, sino que esté etiquetado, se transparente su ejercicio y pueda evaluarse si realmente está funcionando.

2. Investigación diligente

Que los feminicidios, desapariciones y agresiones se investiguen con diligencia, sin revictimización, sin carpetas que queden archivadas y sin que las familias tengan que asumir las investigaciones.

3. Justicia, protección y reparación integral

Que las víctimas y sus familias reciban justicia, protección efectiva y reparación integral, no solo un número de carpeta.

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4. Servicios gratuitos, especializados e interculturales

Que exista atención psicológica, jurídica y de salud gratuita, especializada, accesible e intercultural en todo el estado, no únicamente en Cancún o Playa del Carmen.

5. Políticas que reconozcan las desigualdades

Que las políticas públicas reconozcan que no todas las mujeres viven la violencia de la misma manera y atiendan las agresiones específicas que enfrentan las mujeres mayas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, trabajadoras del sector turístico, mujeres con discapacidad, niñas y adolescentes, lesbianas, bisexuales, mujeres trans y personas no binarias.

6. Garantías reales de vida digna

Autonomía económica, seguridad, educación y una vida libre de discriminación.

“Una política pública que no reconozca estas desigualdades deja fuera precisamente a quienes más necesitan protección y justicia”, señalaron las colectivas.

Las feministas expusieron las cifras que evidencian la urgencia de sus demandas:

El 70.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según la ENDIREH 2021; el 52.1 por ciento ha sufrido violencia sexual y el 46.9 por ciento ha enfrentado violencia en el ámbito comunitario, particularmente en espacios públicos.

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Además, entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo se registraron 10 víctimas de feminicidio, 24 de tentativa de feminicidio, 5 mil 904 víctimas de violencia familiar y 2 mil 490 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

“No aceptamos que el desarrollo económico de Quintana Roo se construya invisibilizando las violencias que vivimos. No aceptamos que nuestros derechos dependan del municipio, de la condición económica, de nuestro origen o de nuestra identidad”.

“No queremos sobrevivir en el paraíso, queremos vivir con dignidad, libertad, justicia y sin miedo. La vida de las mujeres no se negocia, nuestros derechos no se conmemoran, se garantizan. La responsabilidad de hacerlo es del Estado”.