Vecinos de Real Amalfi capturan y entregan a presunto abusador tras intentar atacar a una menor en Playa del Carmen

En una decidida intervención, habitantes del fraccionamiento Real Amalfi lograron la detención ciudadana de un sujeto que presuntamente intentó cometer actos indebidos en agravio de una menor de edad. Estos hechos, que generaron gran indignación, culminaron con el sometimiento del individuo y su posterior entrega a las autoridades policiacas para enfrentar la justicia.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el incidente tuvo lugar en una zona con muy escasa iluminación dentro del complejo habitacional. El individuo habría aprovechado la oscuridad de la calle para interceptar a la niña; sin embargo, vecinos que se encontraban en las inmediaciones se percataron de la situación. Al darse cuenta de que estaba siendo observado, el presunto delincuente desistió y emprendió la huida.

Esto desató una rápida persecución por parte de los residentes, quienes no permitieron que escapara. El sujeto fue alcanzado sobre la Avenida Solidaridad, donde los colonos le cerraron el paso. Presos de la impotencia y el coraje, los habitantes procedieron a someterlo por la fuerza, propinándole varios golpes y forcejeos para asegurar que no opusiera ningún tipo de resistencia o intentara evadirse de la justicia.

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Una vez controlado, los vecinos se comunicaron de manera inmediata a la central de emergencias 911, solicitando el apoyo urgente de una patrulla. A los pocos minutos, elementos de la Policía Municipal arribaron a la escena para intervenir en el conflicto. Tras escuchar los testimonios, los oficiales detuvieron al individuo y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para los fines legales correspondientes.

En cuanto a la víctima, fue resguardada de inmediato por las autoridades. Recibió asistencia y contención emocional por parte de los agentes del Grupo Especializado para la Atención de Violencia Familiar y de Género (GEAVIG). Siguiendo el protocolo legal, se notificó de urgencia a sus padres, quienes llegaron al lugar y fueron trasladados a la sede ministerial para levantar la denuncia formal.