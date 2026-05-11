¡Incendio en hotel Xcaret! El fuego provoca pánico entre turistas y moviliza a cuerpos de emergencia

Un incendio provocó pánico en Xcaret en Playa del Carmen, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia para atender el siniestro, por fortuna no se registraron personas intoxicadas ni lesionadas, solo se llevaron tremendo susto.

Los hechos se registraron en el área de tablero eléctrico de los centros de carga del estacionamiento subterráneo del hotel Xcaret Arte, en donde el fuego provocó miedo entre los trabajadores y turistas, aunque no se registraron intoxicados.

De acuerdo con información de las autoridades de Protección Civil, como medida de prevención evacuaron aproximadamente a 880 colaboradores de distintas áreas operativas, sin registrarse afectaciones a turistas ni a huéspedes del complejo hotelero.

Noticia Destacada Alertan por fraude inmobiliario en Playa del Carmen: venden terrenos sin servicios y fuera del PDU

El incidente fue controlado por personal operativo de la Secretaría con el apoyo del hotel, sin que se reportaran personas lesionadas, ni intoxicadas debido a la oportuna intervención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que provocó el incendio del tablero eléctrico, si fue por falta de mantenimiento o sufrió alguna sobrecarga eléctrica.