Encuentran sin vida a masajista invidente dentro de su casa en Playa del Carmen

Encuentran el cuerpo sin vida de un masajista invidente en su casa en el fraccionamiento de Villas del Sol de esta ciudad de Playa de Carmen, se desconoce las causas de su muerte, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a datos preliminares, fueron los vecinos de la cerrada Jilguero quienes se percharon de que el hombre no respondía a los llamados y al observar se enteraron que estaba inmóvil. Ante esta situación de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Luego de la revisión se percataron que no presentaba signos vitales, presuntamente tenía varios días de haber fallecido, los hechos conmocionaron en la zona al ser un hombre conocido por dedicarse a dar masajes y realizar terapias corporales.

Según vecinos, informaron a las autoridades que el hombre perdió la vista tiempo atrás, contaba con un perro guía que también murió, sin embargo, a pesar de ello, continuó trabajando, por sus habilidades era apreciado por la gente, quienes lo consideraban uno de los mejores masajistas del sector.

Luego de que la policía tomara conocimiento de la tragedia, más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar los peritajes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y aclarar las causas de su muerte.