Paciente abandona Hospital General del IMSS de Playa del Carmen por falta de atención médica

Al no recibir la atención médica adecuada del personal médico del Hospital General zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, el paciente Juan Carlos Aceves Facio abandonó el nosocomio, luego de haber ingresado el pasado domingo 24 de mayo.

El IMSS notificó a sus familiares, en un comunicado, que el paciente ingresó el pasado 24 de mayo para el procedimiento quirúrgico por hernia que se realizó sin complicaciones, y que al presentar una evolución clínica favorable se determinó su egreso el 26 de mayo.

Contrario a la versión del paciente Juan Carlos Aceves, quien describió que no recibió ningún tratamiento antibiótico del personal médico, que incluso, lo dejaron abandonado en su cama y que después de la operación, el pasado 26 de mayo un doctor le dijo que sería dado de alta y que el espacio que ocupaba era para otro paciente.

Esto causó indignación al paciente, Aceves Facio, y entró en pánico, al comentar que aún sentía dolores luego de la operación y que por cuestión de seguridad en su estado de salud pidió ser atendido, pero lo dejaron abandonado en su cama, y que solo recibió paracetamol para calmar los dolores.

En un breve comunicado, el IMSS explicó que, luego de que la familia del paciente manifestó inquietud respecto al manejo postoperatorio, el personal médico y de enfermería brindó orientación puntual sobre los cuidados a seguir en casa, sin embargo, el paciente desmintió tales argumentos del personal médico.

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Juan Carlos Aceves dijo que no sabía si era o no diabético ni hipertenso, y fueron los médicos que durante la operación se enteraron de esa enfermedad.

Describió que al ser abandonado en su cama tomó la decisión de salir de las instalaciones del Hospital General del IMSS, ya que los doctores lo dejaron solo, y al salir las enfermeras se le acercaron solo para limpiar las heridas, sin ser revisado por médicos especialistas.

Por su parte, el doctor Octavio Ávila Mercado, cirujano general especialista en obesidad, señala que un paciente diabético que será operado de una hernia requiere de un enfoque multidisciplinario, cirujano y endocrinólogo o internista. El tratamiento se divide en tres fases clave para prevenir infecciones y asegurar una buena cicatrización.

El tratamiento tras una operación de hernia es ambulatorio y se centra en el cuidado personal, consiste en reposo relativo, control del dolor con analgésicos, una dieta rica en fibra y el cuidado diario de la herida, se deben evitar los esfuerzos físicos y levantar objetos pesados durante las primeras.

El especialista señala que durante el postoperatorio se mantiene un monitoreo estrecho de la glucosa, control del dolor y cuidados estrictos de la herida quirúrgica, ya que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de infección o retraso en la cicatrización.