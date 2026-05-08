Motociclista termina grave tras ser impactado por un auto en Cancún

Una motocicleta quedó incrustada en la parte frontal de un vehículo que se interpuso en su camino, en una aparatosa colisión que se registró en las primeras horas de la mañana de este viernes en la avenida conocida como Rancho Viejo, en donde el conductor de la unidad de dos ruedas resultó con graves lesiones.

Debido al fuerte impacto, el motociclista salió proyectado por los aires varios metros y cayó sobre la cinta asfáltica, con lo que sufrió múltiples golpes y posibles fracturas.

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El percance fue reportado alrededor de las 7 de la mañana en la avenida Rancho Viejo en la esquina con calle 140, en la Supermanzana 236.

Los peritos de Tránsito determinaron que el conductor del automóvil, marca Volkswagen, tipo Jetta, provocó el percance, cuando intentó dar una vuelta en un retorno de la avenida para dirigirse a la calle 140, pero invadió la vía preferencial.

En ese momento, el motociclista impactó el costado frontal derecho del automóvil y con esto, detuvo su marcha en seco, debido a que su neumático delantero quedó atorado debajo de la estructura del vehículo.

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La motocicleta se levantó de su parte posterior y con esto aventó hacia adelante a su conductor, quien pasó por encima del vehículo y cayó a la vía de rodamiento.

“El caballo de acero” terminó en posición vertical, con el neumático posterior en el aire, debido a que se incrustó con la parte frontal del automóvil.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al motociclista, de 48 años de edad y lo trasladaron al Hospital General.