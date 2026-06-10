Vinculan a proceso a un hombre acusado de feminicidio en Playa del Carmen

Un hombre identificado como Albert Joshua “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de una mujer cuya identidad permanece reservada, tras la resolución emitida por un Juez de Control en Playa del Carmen.

Los hechos que dieron origen al proceso judicial se remontan al pasado 12 de mayo, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una mujer sin vida al interior de una cuartería ubicada en la calle 62 entre las avenidas 40 y 45 de la colonia Luis Donaldo Colosio.

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Tras el reporte, personal encargado de las diligencias ministeriales y periciales acudió al sitio para realizar las primeras investigaciones. En el lugar fue localizado el cuerpo de la víctima, el cual presentaba una lesión producida por un objeto punzocortante en la parte lateral del cuello. De acuerdo con los reportes iniciales, alrededor del cuerpo también se observó una cantidad considerable de sangre.

Como parte de las investigaciones posteriores, se llevaron a cabo diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de personas relacionadas con el caso. Los datos obtenidos durante esta etapa permitieron establecer una línea de investigación que señaló a Albert Joshua “N” como probable responsable de los hechos.

Durante la audiencia correspondiente, fueron presentados los elementos reunidos durante la investigación, mismos que fueron valorados por la autoridad judicial para determinar la situación legal del imputado.

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Luego de analizar los datos de prueba expuestos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al señalado por su probable participación en el delito de feminicidio. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual permanecerá vigente por un periodo de dos años o hasta que concluya el proceso penal que enfrenta.

Con esta determinación, la investigación continuará dentro de las siguientes etapas procesales, en las que se desarrollarán las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la resolución del caso.