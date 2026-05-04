Corporaciones de seguridad realizan cateo en "El Crucero" de Cancún por narcomenudeo

Un operativo de cateo se realizó la noche de este lunes en la Supermanzana 66, en la zona conocida como “El Crucero” en el centro de Cancún, derivado de investigaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, acompañados por efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, así como policías estatales y municipales, acudieron a la Supermanzana 66, manzana 8, sobre la avenida Tulum, entre las avenidas José López Portillo y Francisco I. Madero (Ruta 4), para cumplimentar una orden de cateo girada por un juez de control.

De acuerdo con versiones en el lugar, este domicilio ha sido cateado en al menos ocho ocasiones durante 2025 y lo que va de 2026, en todos los casos por delitos contra la salud. Comerciantes de la zona señalaron que, tras los operativos y el aseguramiento del inmueble, los presuntos responsables esperan algunos días para retirar los sellos, volver a ingresar a la propiedad y continuar con la venta de estupefacientes.

Tras diversos reportes, la Policía de Investigación continuó con las diligencias para verificar estas denuncias ciudadanas, por lo que, al reunir evidencia suficiente, solicitó nuevamente a un juez de control la orden de cateo, la cual fue concedida y ejecutada la noche de este lunes.

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En el lugar se informó sobre la detención de una persona como presunta responsable de la venta de enervantes. Asimismo, se aseguraron varias dosis de hierba seca, polvo blanco y sustancias conocidas como cristal y piedra. Todo lo asegurado, junto con el detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas 48 horas.

Una vez concluida la diligencia, las autoridades ministeriales colocaron los sellos correspondientes para asegurar el inmueble y posteriormente se retiraron del sitio, señalando que la carpeta de investigación continúa en integración, ya que se presume la participación de más personas, por lo que no se descarta que los operativos en la zona de “El Crucero” continúen.

Cabe mencionar que durante la intervención se cerró completamente la circulación en esta importante avenida, por lo que automovilistas y conductores del transporte público fueron desviados hacia rutas alternas en calles de las supermanzanas 65 y 66.