¡Golpe al narcomenudeo en Holbox! Operativo deja siete detenidos; autoridades ocultaron los hechos por nueve horas

En lo que se perfila como un fuerte golpe a las redes de distribución de sustancias ilícitas en este destino turístico, un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales logró la captura de siete personas en posesión de un cuantioso cargamento de diversos estupefacientes.

Sin embargo, el hecho ha despertado severas críticas debido al hermetismo y la opacidad con la que se manejó la información oficial: el arresto se concretó cerca de las 13:00 horas, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retuvo los datos y emitió el comunicado correspondiente hasta casi las 22:00 horas, dejando un vacío informativo de nueve horas.

Los hechos se registraron en la calle Lisa del municipio de Lázaro Cárdenas, cuando elementos del Grupo Centurión de la SSC, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

Al adentrarse en un área verde de la isla, el convoy de seguridad detectó a un grupo de personas reunidas, quienes al notar la presencia de los uniformados mostraron una actitud evasiva e intentaron darse a la fuga, desatando una persecución que culminó con su intercepción en el sitio.

Las autoridades procedieron a realizar una revisión física tanto a los sospechosos como a sus pertenencias, identificándolos formalmente como Yoel “N”, Greter “N”, Daniela “N”, Adriagne “N”, Carlos Miguel “N”, Juan Miguel “N” y Rafael “N”. Todos ellos son señalados como probables implicados en delitos contra la salud. Durante la inspección se decomisó un importante arsenal de narcóticos dosificados para su aparente venta al menudeo.

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Entre lo asegurado se contabilizaron 201 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc con hierba seca y verde, con las características de la marihuana; 11 bolsitas con fragmentos sólidos de color blanco, presumiblemente piedra; 26 bolsitas con polvo blanco, similar a la cocaína; y 10 bolsitas más con fragmentos sólidos de un peculiar color morado, con características propias del éxtasis.

Para el resguardo y transportación de las sustancias, los ahora detenidos utilizaban diversos artículos que también fueron incautados por las fuerzas del orden, incluyendo una cangurera camuflajeada en tonos negro y verde, una bolsa de tela tipo nylon blanca con rayas rojas, una mariconera negra con estampados blancos, una bolsa tipo maleta color gris y una bolsa de tela ecológica negra con amarillo.

Tanto los siete detenidos como los indicios asegurados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Serán las autoridades ministeriales quienes determinen su situación jurídica en las próximas horas, en medio de cuestionamientos locales sobre el retraso institucional para reportar incidentes de alto impacto en las zonas turísticas de la entidad.