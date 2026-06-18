“Nos amenazan hasta con pistola”: Asaltos obligan a repartidores evitar zonas peligrosas de Cancún y entregar en puntos medios

El crecimiento de las compras por tiendas digitales ha incrementado la demanda de repartidores de paquetería en Cancún; sin embargo, quienes realizan las entregas enfrentan riesgos y amenazas constantes al ingresar a zonas consideradas conflictivas, donde denunciaron intentos de robo e intimidaciones que los obligan a modificar la forma en que distribuyen los productos.

Trabajadores del sector señalaron que, ante los problemas de seguridad en diversas áreas de la ciudad, las empresas han implementado la modalidad de “puntos medios” para concretar las entregas. Esta estrategia consiste en citar a los clientes en plazas comerciales, avenidas principales o espacios públicos considerados más seguros, evitando que los repartidores ingresen a sitios donde su integridad física pueda verse comprometida.

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Entre las zonas identificadas por los propios trabajadores como de mayor riesgo se encuentran las supermanzanas 259, 107, 23, 251 y 248, además de algunas colonias irregulares donde, aseguran, la presencia de grupos delictivos y la falta de vigilancia dificultan el desempeño de sus labores.

La última etapa del proceso de distribución, que comprende el traslado de la mercancía desde los centros de almacenamiento hasta los domicilios de los compradores, representa uno de los momentos más vulnerables para los empleados de mensajería. Durante los recorridos deben transitar por calles, andadores, callejones y accesos poco transitados, donde existe la posibilidad de sufrir asaltos o el robo de los paquetes.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, la pérdida de los productos puede generar consecuencias económicas para ellos, quienes en algunos casos deben responder por la mercancía extraviada. Por ello, muchas compañías han optado por restringir las entregas directas en determinados sectores de la ciudad.

Acusaron que delincuentes les piden mochada para poder operar / Erick Romero

“Ya no podemos entrar a Villas Otoch Paraíso porque nos están amenazando hasta con pistola en mano, por eso mi jefe me indicó a mí y a mis compañeros que nos movamos a un punto medio para que los clientes pasen a recoger sus paquetes”, destacó un repartidor, quién prefirió evitar dar su nombre por temor a represalias.

“Unos tipos llegaron a decirme que no podía estar allí, que ya me tenían ubicada y que sabían en qué coche ando y que les tenía que dar mochada si quería seguir repartiendo en esa zona, pero yo solo estoy haciendo mi trabajo”, lamentó.

Añadió que pierde bastante tiempo en esperar a los clientes en los supermercados para entregarles sus pedidos, pues muchos no pueden ir o se molestan cuando les comenta que no tiene permitido entrar al fraccionamiento por cuestiones de seguridad.

Ante esta situación, los trabajadores señalaron que la situación se presenta durante todo el día, aunque consideraron que el riesgo aumenta durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad son menores y continúa la actividad de reparto.

En Cancún no existe un registro público que precise cuántos repartidores operan actualmente, ni cuántas empresas participan en este mercado. El sector está conformado por grandes compañías de alcance internacional, así como por negocios locales que, en muchos casos, utilizan vehículos propiedad de los propios trabajadores para realizar las entregas.

A través de grupos de mensajería y foros digitales, los empleados comparten información sobre zonas de riesgo y recomendaciones para evitar incidentes. También señalan que algunos clientes muestran inconformidad cuando se les solicita acudir a un punto de encuentro para recibir sus paquetes, situación que en ocasiones deriva en quejas o críticas en redes sociales.

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Repartidores consideraron que estas medidas buscan proteger su integridad física y reducir la posibilidad de incidentes durante el desempeño de una actividad que, aseguraron, se ha vuelto cada vez más demandante debido al crecimiento del comercio electrónico en Benito Juárez.

Otro caso similar de intimidación por circular en zonas conflictivas le sucedió a Rafael N, quien acudió a dejar a su novia a Villas Otoch Paraíso; sin embargo, cuando pretendía salir de esta zona fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicleta.

Los individuos, portando armas, le cuestionaron sobre sus recurrentes visitas al lugar, a lo que explicó que cada noche tenía que ir a dejar a su pareja sentimental al lugar.

Luego de confirmar que la versión era verdadera, le permitieron que se retirara, no sin antes recibir una advertencia de circular con cuidado para evitar una confusión con delincuentes de células contrarias.