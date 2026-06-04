Comerciante vuelca con su mototriciclo sobre la carretera federal 307 en Quintana Roo

Un comerciante que se dirigía hacia Puerto Aventuras sufrió la volcadura de su mototriciclo sobre la carretera federal 307, a la altura de Puerto Maya, lo que provocó la pérdida de la mercancía que transportaba.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el accidente ocurrió cuando una automovilista frenó repentinamente frente a su unidad. Para evitar una colisión, realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del vehículo y posteriormente en la volcadura.

Tras el incidente, cajas y paquetes de dulces, chicharrones y machacados quedaron dispersos sobre la carpeta asfáltica. Debido a las condiciones en las que quedaron los productos, gran parte de la mercancía ya no pudo ser comercializada.

Personas que se encontraban en la zona se acercaron para brindar apoyo al comerciante y ayudar a retirar algunos artículos del camino, mientras otros automovilistas redujeron la velocidad para evitar nuevos incidentes.

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Testigos señalaron que la conductora presuntamente relacionada con los hechos permaneció durante algunos minutos en el lugar, aunque posteriormente se retiró.

El comerciante no presentó lesiones de gravedad y permaneció en el sitio evaluando los daños ocasionados por el percance. La unidad sufrió afectaciones derivadas de la volcadura, además de las pérdidas correspondientes a la mercancía transportada.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular mientras se realizaban las labores para retirar los productos esparcidos sobre la vía y liberar completamente el carril.

Hasta el momento no se ha informado sobre la intervención de autoridades de tránsito ni sobre algún procedimiento relacionado con la presunta participación de otro vehículo en el hecho.